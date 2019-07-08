В Евросоюзе сегодня властвует не демократия и воля граждан, а кулуарные сделки. Сейчас в ЕС стало «больше Германии», стало и «больше Франции», но большая часть Европы отсутствует. Так считает эксперт болгарского Института современной политики Борислав Цеков, мнение которого опубликовано в одном из центральных изданий Болгарии — газете «Труд». Де-юре это — точка зрения одного эксперта. Де-факто сейчас так же считает практически половина жителей ЕС.

Цеков задаётся вопросом: как долго европейцам будут вдалбливать пропагандистское клише о том, что Европа — это Европейский союз? Это не так, уверен эксперт. И речь идёт не только о географических различиях между двумя этими понятиями.

Европа — это общее пространство духа и идей просвещения от Атлантики до Урала. Европейский союз для части государств сегодня стал гигантской, наднациональной бюрократической машиной, которой передана большая часть суверенитета отдельно взятых стран, чтобы не их граждане, а глобальная элита определяла повестку дня. И всё это сделано не в интересах идей и ценностей, а в экономических интересах. В это превратили ЕС, — подчеркнул Цеков.

По его мнению, наднациональная власть, которая состоит из европейских структур, отстранена от граждан и от «капризов» национальных демократий в услугу глобальной элите.

Такую Европу нам подаёт неолиберальный глобализм. Его глашатаи остервенело ненавидят «Европу наций», так как в демократических национальных государствах слово даётся гражданам, а в наднациональной Европе — элитам и назначенным ими брюссельским чиновникам, — констатирует болгарский эксперт.

В конце июня о крахе либерализма на самом высоком уровне говорили и в Москве. Президент России Владимир Путин дал интервью британской газете The Financial Times. Либералы, заявил он, пытались навязать миру свою волю, что привело к череде трагических последствий. При этом, добавил президент, нельзя забывать об основной части населения.

Есть <...> современная либеральная идея. Она, по-моему, просто себя изжила окончательно. Наши западные партнёры признали, что некоторые её элементы нереалистичны, — заметил Путин.

В Европе внимательно прочитали это интервью российского президента. И, как и следовало ожидать, многим «западным партнёрам», о которых говорил Путин, оно не понравилось. Одним из первых из еврочиновников в заочный спор с Москвой вступил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, устарело верховенство права и устарели права человека, — возразил он.

Международная арена, добавил чиновник, не может превратиться буквально в арену, где сильный будет диктовать свои условия слабому, а эгоизм будет довлеть над солидарностью, где эмоции будут превалировать над здравым смыслом.

Нет сомнений, что за годы нахождения на высоком европейском посту Туск научился, используя дипломатическую лексику, выдавать желаемое за действительное и жонглировать клише. Разве в ЕС сейчас сильные не диктуют свои условия слабым? Разве эгоизм элит не довлеет над евросолидарностью? Разве эмоции в Евросоюзе не превалируют над здравым смыслом?

Вернёмся к статье Борислава Цекова.

Стало ясно, что новой политики от европейской элиты не стоит ожидать... Бюрократическая волна, в которой они тонут, делает их слепыми (если они когда-либо вообще были зрячими) к реальным проблемам, страхам, желаниям и интересам людей... ЕС сегодня нуждается в глубокой реформе, — подчеркнул эксперт.

Безусловно, можно было бы предположить, что мнение господина Цекова непопулярно в ЕС, однако статистика говорит об обратном. Газета «Труд» приводит данные одного из последних соцопросов. Его провели по заказу Европейского совета по внешним связям — аналитического центра, являющегося одним из флагманов либерального глобализма в Брюсселе. Его уж точно нельзя упрекнуть в евроскептицизме. И вот что выяснили социологи: в большинстве государств ЕС преобладает отчётливое мнение, что Европейский союз с большой вероятностью распадётся в следующие 10–20 лет. К примеру, в Словакии так думает 66% опрошенных, во Франции — 58%, в Италии и Польше — 57%, в Германии — 50%.

Канцлер Германии Ангела Меркель Euc/Ropi/Global Look Press

Глубина накрывшего ЕС политического кризиса стала особенно заметна после недавней эпопеи с выборами новых евроруководителей. Согласование кандидатур шло медленно и крайне мучительно. Оглашение результатов переговоров лидеров 28 стран — членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе переносилось несколько раз. В итоге после ночных бдений было решено, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен станет главой Еврокомиссии. Премьер Бельгии Шарль Мишель займёт пост главы Евросовета. И.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель возглавит дипломатию ЕС, а директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выдвинута на пост главы Европейского Центробанка. Мандат нынешних высокопоставленных европейских чиновников истекает 31 октября этого года.

Европа оказалась под немецким сапогом. Добавьте к этому звуки французского шансона, подслащенные испанскими чуррос и бельгийскими вафлями. Это — актуальная версия германо-французского господства, которое Берлин и Париж годами пропихивают наивным людям и еврокарьеристам любых калибров под формулой «больше Европы», — так прокомментировала итоги экстренного саммита ЕС болгарская газета «Труд».

Тягостный торг в Брюсселе, добавил Цеков, стал иллюстрацией глубокой моральной, политической и ценностной исчерпанности неолиберальной модели, по которой сконструирован ЕС в настоящем виде.

Проблема не в результатах евровыборов, не в несговорчивости популистов из Вышеградской четвёрки, не в мифическом «русском вмешательстве». Речь идёт о системной проблеме. В самой конструкции ЕС заложена власть не демократии и воли граждан, а власть кулуарных сделок и закулисных сплетен элиты, — подытожил эксперт из Болгарии.

Не секрет, что украинцы до сих пор часто любят с упоением повторять: «Украина — це Европа!». Как известно, в Тбилиси тоже мечтают прильнуть к «европейским ценностям». Аналогичные призывы звучат от лидеров нескольких политических партий в Молдавии. Но нужна ли украинцам, грузинам или, к примеру, молдаванам такая «Европа»? Болгары, которые пару десятков лет назад были уверены, что в ЕС их ждёт исключительно прогресс и сладкая жизнь, похоже, начинают понимать, что из себя на самом деле представляет европейская мечта по-брюссельски.