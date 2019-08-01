https://static.news.ru/photo/ac1188b6-b468-11e9-87f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт по транзиту газа сроком на 10 лет с начала 2020 года.

Эта инициатива станет главной темой трёхсторонних министерских переговоров, которые замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил провести 16 сентября.

Реакция Киева на предложение ЕК пока неизвестна. Россия же согласна только на продление действующего контракта сроком на год, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее News.ru писал, что в кабмине Украины допустили возможность возобновления в ближайшее время диалога с Россией по условиям покупки и транзита газа. При этом в Киеве не исключили, что переговоры могут оказаться безуспешными.