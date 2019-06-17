Вашингтон получит возможность участвовать в военно-промышленных проектах Евросоюза только под руководством ЕС.
Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне глав МИДов по обороне и безопасности, информирует
Совет Евросоюза признаёт, что страны, которые не входят в ЕС, могут обеспечивать существенную добавленную стоимость в случае участия в проектах программы Постоянного структурированного партнёрства по безопасности и обороне (PESCO), но это может произойти лишь при соблюдении принципа независимости Евросоюза и его стран-членов в процессе принятия решений.
Ранее News.ru писал, что Совет Евросоюза и Европарламент достигли договорённости по поправкам к Газовой директиве ЕС, которые уйдут на окончательное утверждение.