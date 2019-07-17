https://static.news.ru/photo/fca263aa-a8aa-11e9-9def-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Ziese/imagebroker.com/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) санкционировала антимонопольное расследование в отношении американского технологического гиганта Amazon. Юристы собираются проверить компанию на предмет нарушения правил конкуренции ЕС.

Корпорацию подозревают в совмещении функций и ритейлера, и торговой площадки, собирающей информацию о конкурентах, говорится в сообщении на официальном сайте ЕК.

Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы, — предположили в ЕК.

Представители Amazon заявили, что согласны сотрудничать с антимонопольщиками во время расследования, уточнил портал Reuters .

Еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер считает, что жители ЕС всё чаще приобретают товары в Сети, из-за чего соперничество в розничной торговле усилилось, а потребители получили возможность выбрать выгодные цены.

Ранее News.ru сообщал, что компания Amazon заняла первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Оценочная стоимость онлайн-ретейлера составила $315,6 млрд.