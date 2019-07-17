Еврокомиссия (ЕК) санкционировала антимонопольное расследование в отношении американского технологического гиганта Amazon. Юристы собираются проверить компанию на предмет нарушения правил конкуренции ЕС.
Корпорацию подозревают в совмещении функций и ритейлера, и торговой площадки, собирающей информацию о конкурентах, говорится в сообщении на
Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы, — предположили в ЕК.
Представители Amazon заявили, что согласны сотрудничать с антимонопольщиками во время расследования, уточнил портал
Еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер считает, что жители ЕС всё чаще приобретают товары в Сети, из-за чего соперничество в розничной торговле усилилось, а потребители получили возможность выбрать выгодные цены.
Ранее News.ru сообщал, что компания Amazon заняла первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Оценочная стоимость онлайн-ретейлера составила $315,6 млрд.