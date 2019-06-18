https://static.news.ru/photo/9bccc8ec-91bf-11e9-b74c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление о выплате компенсации гражданину России Владимиру Ушакову, постоянно проживающему в Финляндии, которому отказали в возвращении ребёнка при разводе.

Спор между Ушаковым и его бывшей супругой относительно опеки над дочерью, родившейся в 2012 году, продолжается несколько лет. После развода женщина уехала в Россию и без согласия мужчины забрала с собой ребёнка. Суд Санкт-Петербурга вынес решение, согласно которому девочка должна проживать с матерью, и при этом обязал Ушакова выплачивать экс-супруге алименты.

В 2015 году россиянин попросил финский Минюст помочь в возвращении ребёнка, а в 2017-м направил жалобу в ЕСПЧ. В ней он указал, что российская сторона нарушила положение Европейской конвенции по правам человека об уважении частной и семейной жизни. Суд согласился с этим и вынес решение о выплате Ушакову компенсации морального вреда в размере €16 тыс. и ещё €6,8 тыс. на возмещение судебных издержек. Ссылка на решение опубликована в Twitter ЕСПЧ.

Ранее News.ru писал, что в ЕСПЧ пожаловался ЛГБТ-активист Максим Лапунов. Он заявил, что из-за своей ориентации подвергся насильственным действиям в Чечне и был вынужден уехать из России, опасаясь за свою жизнь.