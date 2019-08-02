https://static.news.ru/photo/d954c354-b51e-11e9-808b-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Евросоюз призвал Россию и США продолжить работу по сокращению вооружения, несмотря на окончание действия 2 августа Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Мы призываем США и Россию добиваться дальнейших сокращений их вооружений, включая стратегическое и нестратегическое, развёрнутое и неразвёрнутое ядерное оружие, — сообщил РИА Новости представитель ЕС.

По его словам, важно быть осторожными, чтобы не вступить в новую гонку вооружений из-за окончания действия соглашения.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел Китая считают, что выход Штатов из ДРСМД подорвёт стратегический баланс в мире. А доцент кафедры цивилизационного развития Востока Высшей школы экономики Михаил Карпов пояснил News.ru, что в КНР по факту всё равно будут стараться поддерживать с Америкой нормальные отношения.