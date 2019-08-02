https://static.news.ru/photo/3a959764-b53e-11e9-9360-fa163e074e61_660.jpg Графиня Уэссекская Софи Фото: Northern Ireland Office

Королева Великобритании Елизавета II нашла герцогине Сассекской Меган Маркл «неофициальную наставницу» в лице графини Софи Уэссекской – супруги третьего сына Её Величества принца Эдварда.

Дело в том, что Эдвард и Софи ведут наименее публичный образ жизни из всех Виндзоров. Поскольку принц Гарри с супругой приняли аналогичное решение, Елизавета II сочла, что это поможет Софи и Меган найти общий язык. По мнению королевы, Маркл могла бы многое перенять у графини в плане подобающего поведения, сообщает Express .

Ранее News.ru писал, что Елизавета II собиралась лично преподать Маркл несколько уроков поведения на публике. Для этого она предложила герцогине отметить день рождения в резиденции в Балморале.