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Грузинские предприниматели попросили власти договориться с РФ, чтобы не понести убытки из-за оттока российских туристов после временного запрета на прямое авиасообщение между странами.

Мы развили виноградарство, стали брать кредиты для развития туризма, построили погреба. Куда нам деть столько винограда? Нашей просьбой и требованием является то, чтобы власти сумели наладить диалог с Россией и...