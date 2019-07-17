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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук». Из орудия такого типа, как считается, в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines.

На специально организованном брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков продемонстрировал видео, на котором по Донецку на неизвестные перевозят ЗРК «Бук». Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому...