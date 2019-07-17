https://static.news.ru/photo/cee691ec-a897-11e9-825d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Александр Река/ТАСС
Электронная очередь для желающих подать документы на получение российского гражданства будет создана в самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом сообщил первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
По его словам, уже получены технические задания от МВД. Ведутся переговоры с местным мобильным оператором.
Сегодня уже назрел вопрос, чтобы подключиться нашим специалистам для того, чтобы у нас была электронная очередь здесь, как в Донецкой народной республике, — цитирует Першикова РИА Новости.
В ДНР электронная очередь в паспортные столы начала работать 1 июля.
Указ об упрощённом режиме получения паспортов президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля. Согласно документу, срок рассмотрения запроса российскими органами не должен превышать три месяца. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих сменить гражданство.