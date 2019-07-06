https://static.news.ru/photo/9c32205c-72db-41d3-b97d-bc4d38fde7a2_1024.jpg Верховная рада Фото: globallookpress

Решение ЦИК Украины об отмене регистрации бывшего замгенпрокурора страны Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» будет обжаловано в суде, сообщил адвокат политика Артём Захарова.

По его словам, вердикт избирательной комиссии не соответствует закону.

Я надеюсь, что суд, конечно, примет законное решение и его отменит, потому что Кузьмин постоянно находится на территории Украины, — заявил правозащитник.

Он также отметил, что ни СБУ, ни какой-либо другой орган не могут предоставить документы, утверждающие обратное, передаёт « 112 Украина ».

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь украинской Генпрокуратуры Лариса Сарган заявила, что соратники Януковича Андрей Клюев и Ренат Кузьмин, оказавшиеся в числе кандидатов в депутаты Верховной рады, будут задержаны при попытке въехать в страну.