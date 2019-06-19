https://static.news.ru/photo/305ea3fc-9294-11e9-a142-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в рамках расследования коррупционного скандала. Кассационный суд отклонил все апелляции адвокатов политика.

Речь идёт о деле, в рамках которого Саркози предъявили обвинения в даче взятки, использовании служебного положения и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны. Судебное разбирательство начнётся в ближайшие месяцы, передаёт телеканал LCI.

Ранее News.ru писал, что Саркози устроил пробежку в Михайловском саду в Санкт-Петербурге. Политика сопровождали два охранника.