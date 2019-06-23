https://static.news.ru/photo/494d1052-95c2-11e9-9919-fa163e074e61_1024.jpg Вацлав Клаус Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что обратится в суд с иском против экс-главы Минфина страны Мирослава Калоусека, который назвал его «российским агентом».

Поводом для конфликта между политиками послужила статья Клауса, в которой он высказал негативное отношение к крупным международным компаниям, реализующим мультикультурализм на практике. По словам экс-лидера Чехии, он видит в этом стремление космополитов к стиранию границ между государствами. Кроме того, в одной из своих лекций Клаус призвал Запад уважать Россию и не пытаться её переделать.

Калоусек заявил, что разочарован сегодняшней позицией бывшего президента, выступлениями и книгами которого ранее восхищался. Теперь же, по его словам, у него нет сомнений в том, что Клаус — «российский агент, активизированный после 2010 года».

Экс-глава государства рассказал ТV Prima , что намерен наказать политика за это высказывание, чтобы предупредить подобные выпады от других «сумасшедших личностей политической сцены».