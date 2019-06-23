Вацлав Клаус Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что обратится в суд с иском против экс-главы Минфина страны Мирослава Калоусека, который назвал его «российским агентом».

Поводом для конфликта между политиками послужила статья Клауса, в которой он высказал негативное отношение к крупным международным компаниям, реализующим мультикультурализм на практике. По словам экс-лидера Чехии, он видит в этом стремление космополитов к стиранию границ между государствами. Кроме того, в одной из своих лекций Клаус призвал Запад уважать Россию и не пытаться её переделать.

Калоусек заявил, что разочарован сегодняшней позицией бывшего президента, выступлениями и книгами которого ранее восхищался. Теперь же, по его словам, у него нет сомнений в том, что Клаус — «российский агент, активизированный после 2010 года».

Экс-глава государства рассказал ТV Prima, что намерен наказать политика за это высказывание, чтобы предупредить подобные выпады от других «сумасшедших личностей политической сцены».

Ранее News.ru писал, что действующий президент Чехии Милош Земан осудил законопроект КПРФ о событиях в Праге 1968 года. Он расценил документ как враждебный акт по отношению к его стране.

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