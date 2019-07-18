https://static.news.ru/photo/4718bf00-a960-11e9-8937-fa163e074e61_1024.jpg Эдгар Сависаар Фото: Alexey Porokhovnikov/Global Look Press

Большая часть жителей Эстонии не считают РФ угрозой, уверен бывший мэр Таллина и первый премьер-министр страны Эдгар Сависаар. Отношение к Москве политик назвал «антироссийской истерией».

Тем не менее экс-глава правительства республики заявил, что в прибалтийской стране «есть немало людей», желающих обострения в отношениях между Москвой и Таллином, пишет портал Baltnews .

Сависаар подчеркнул, что визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным пошёл на пользу «и тем, и другим».

Я доволен подобным развитием событий. Да, есть люди, которым это не нравится, но есть и наоборот те, кто это оценивает положительно, — поделился мнением политик.

Он также дал оценку событиям 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ. По его словам, воссоединение полуострова с Россией произошло по воле жителей региона.

Сависаар возглавлял правительство независимой Эстонии с 1990 по 1992 год. Позже руководил Министерством экономики и коммуникаций. С 2007 по 2015 год занимал пост мэра Таллина.

Ранее News.ru сообщал, что вице-премьер и министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил об отсутствии в странах Прибалтики так называемой российской угрозы. Он отметил, что в регионе сейчас более-менее спокойно, а горячая точка на сегодняшний день располагается на Ближнем Востоке.