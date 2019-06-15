Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло на законных основаниях.
По словам политика, это событие имеет под собой «правовую основу, оно было совершено с одобрения населения». Как пишет газета Bild, он также призвал отменить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Крымского полуострова.
Экс-глава немецкого кабмина указал на необходимость соблюдать Минские соглашения всеми сторонами конфликта.
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинцы появились в Крыму задолго до русских. По его словам, «украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага». Он также добавил, что продолжит борьбу за передачу Крыма украинской стороне, писал News.ru.
Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.
Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией, «временно оккупированной страной-агрессором». Москва неоднократно подчёркивала, что референдум прошёл в строгом соответствии с международным правом.