https://static.news.ru/photo/c129f800-a0c2-11e9-905f-fa163e074e61_1024.jpg Себастьян Курц Фото: Angelika von Stocki/face to face/Global Look Press

Бывший глава правительства Австрии Себастьян Курц заявил, что всех спасённых во время кораблекрушений беженцев необходимо возвращать на родину или в страну транзита. Только таким образом может быть остановлена нелегальная миграция в Европу.

Пока спасение в Средиземном море связано с [получением] билета в Центральную Европу, всё больше людей будет отправляться в путь, — сказал он в интервью изданию Welt am Sonntag .

Политик также раскритиковал неправительственные организации за то, что они занимаются незаконной перевозкой мигрантов. По словам Курца, они дают беженцам ложные надежды и тем самым подвергают их опасности.

Ранее News.ru писал, что европейские аналитики сочли Россию виновной в наплыве нелегалов. По их мнению, таким образом Москва намеревалась дестабилизировать обстановку в ЕС.