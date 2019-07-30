https://static.news.ru/photo/0fb5c7b6-b391-11e9-b30d-fa163e074e61_660.jpg Руперт Штадлер Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Бывшему гендиректору Audi Руперту Штадлеру предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с так называемым дизельгейтом — скандалом, когда автопроизводители продавали машины, бортовые компьютеры которых занижали показатели вредности выхлопов при тестировании. Обвинителем выступает прокуратура города Мюнхена.

По версии следствия, глава концерна знал о фальсификациях как минимум с сентября 2015 года, когда в США разразился скандал вокруг Volkswagen, в структуру которого входит и Audi. Однако несмотря на это Штадлер не остановил продажи, пишет Associated Press .

В итоге, по данным прокуратуры, в Европе и США было продано более 250 тысяч автомобилей Audi, 71,5 тысячи Volkswagen и свыше 110 тысяч Porsche.

В рамках дела обвинения в производстве двигателей для автомобилей с «обманывающим» программным обеспечением также предъявлены ещё троим неназванным фигурантам расследования.

Штадлер был задержан следователями в 2018 году, четыре месяца он провёл под стражей, однако затем был освобождён под определенные обязательства. С поста гендиректора он был уволен.

В апреле 2019 года обвинения в рамках дела о дизельгейте были предъявлены экс-главе правления Volkswagen Мартину Винтеркорну. Концерн уже выплатил в Европе и США более €30 млрд ($33,5 млрд) штрафов и компенсаций.