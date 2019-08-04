Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что лесные пожары в Сибири являются местью «дикарям московским».
По её словам, везде, где «московские» — смерть и выгорание.
И не надо ныть о природе. Она просто заложница нашего вечного врага, — написала политик в
Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.