https://static.news.ru/photo/8b275d78-b6f8-11e9-907e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ірина Фаріон/Facebook

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что лесные пожары в Сибири являются местью «дикарям московским».

По её словам, везде, где «московские» — смерть и выгорание.

И не надо ныть о природе. Она просто заложница нашего вечного врага, — написала политик в Facebook .

Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.