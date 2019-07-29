https://static.news.ru/photo/61487c28-b1f6-11e9-8584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Французская экологическая ассоциация Robin des bois направила в суд иск в связи с загрязнением свинцом кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери.

Конкретные ответчики в иске не указаны. По мнению экологов, люди, проживающие и работающие на этих территориях, подвергаются опасности из-за «ошибочного бездействия» властей.

В частности, экологи указывают на то, что рабочие, разбиравшие завалы после пожара в соборе, не носили дыхательные маски, а дворники, которые подметают близлежащие улицы, и вовсе работают без всякой защиты. Только на прошлой неделе префект региона Иль-да-Франс Мишель Кадо остановил все работы в Нотр-Дам и распорядился провести медицинское обследование занятых в них людей, сообщает издание Le Monde .

Газета отмечает, что в ряде районов Парижа концентрация свинца в воздухе после пожара в соборе составляет порядка 20 тысяч мкг/кв. м. При этом власти умышленно занижают этот показатель, уверяя, что опасности для здоровья людей нет.

Ранее News.ru писал, что мэрия Парижа проигнорировала предупреждение специалистов о том, что концентрация свинца может навредить учащимся школ, расположенных поблизости от собора. Чиновники не только отказались закрывать учебные заведения, но и не отдали распоряжений о проведении в них тщательной уборки.