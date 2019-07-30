Фото: Olena Khudiakova/Global Look Press

Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что фракция станет главным противовесом действующей власти в парламенте Украины. По его словам, идеология партии не позволяет создать коалицию со «Слугой народа», победившей на выборах в Верховную раду.

Мы будем главной оппозиционной силой в парламенте. Наша идеология сегодня не позволяет входить в коалицию с партией «Слуга народа». Мы будем отстаивать те принципы, которые заложены в нашей программе. В...