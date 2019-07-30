Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил ЗАО «Укрэнерго» €149 миллионов под государственные гарантии для модернизации сети электропередачи.
«Укрэнерго» подписало кредитное соглашение с ЕБРР на сумму €149 млн под государственные гарантии, принятые Министерством финансов и НКРЭКУ. Заём рассчитан на 15 лет со льготным периодом погашения 4,5 года. Эти средства компания планирует направить на реализацию проекта «Модернизация сети электропередачи «Укрэнерго», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
На полученные деньги власти Украины намерены модернизировать 12 подстанций в нескольких регионах.
Ранее News.ru сообщал, что Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить займ в €100 миллионов украинскому агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт». Денежные средства необходимы, чтобы сбалансировать финансы «Мироновского хлебопродукта» после приобретения им словенской птицефабрики Perutnina Ptuj.
Решение банка вызвало волну критики и недовольства среди членов Европейской ассоциации переработчиков и торговцем мясом птицы.