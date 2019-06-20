https://static.news.ru/photo/da4516ee-937f-11e9-a6da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rob Pinney/Global Look Press

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Альбиона Джереми Хант прошли в финальный тур выборов главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон заручился поддержкой 160 депутатов-тори из 313.

Хант занял второе место с 77 голосами, обогнав всего на два голоса министра окружающей среды Майкла Гоува. Новый премьер-министр определится почтовым голосованием, передаёт Independent .

Ранее News.ru писал, что Джонсон увеличил отрыв от конкурентов в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты второго тура голосования.