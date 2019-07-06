https://static.news.ru/photo/5eb15e0c-a009-11e9-a6ba-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Многие европейцы могли бы поддержать РФ во время голосования по антироссийской резолюции по Крыму в Парламентской ассамблее ОБСЕ, если бы процесс сделали тайным, заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

У Ассамблеи есть один недостаток в процедуре — все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушного голосуют по антироссийской тематике, — цитирует сенатора РИА Новости .

Ранее дипломаты США не выразили желания общаться с представителями РФ на ПА ОБСЕ. Джабаров отметил, что Москва всегда проявляет желание к переговорам, но оно должно основываться «на равноправной и взаимоуважительной основе».

Ранее News.ru сообщал, что Кремль выступает против антироссийских резолюций, заявил глава делегации Москвы в ПА ОБСЕ Пётр Толстой. Он подчеркнул, что в случае их включения в итоговую декларацию ПА РФ проголосует против документа.