Прокуратура Украины задержала первого заммэра Борисполя и руководителя коммунального предприятия во время получения взятки в размере 60 тысяч гривен (около $2,3 тысячи), сообщил глава ведомства Юрий Луценко.
Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, — написал генпрокурор на своей официальной странице в социальной сети
По его словам, чиновники требовали деньги от местных предпринимателей.
Ранее генпрокурор Украины заявил, что передача главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского России невозможна, писал News.ru.