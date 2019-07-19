Юрий Луценко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Украины задержала первого заммэра Борисполя и руководителя коммунального предприятия во время получения взятки в размере 60 тысяч гривен (около $2,3 тысячи), сообщил глава ведомства Юрий Луценко.

Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, — написал генпрокурор на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По его словам, чиновники требовали деньги от местных предпринимателей.

Ранее генпрокурор Украины заявил, что передача главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского России невозможна, писал News.ru.

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