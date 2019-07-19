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Глава кабмина Косово Рамуш Харадинай объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по самопровозглашённой республике в Гааге. Политик отметил, что против него не выдвинули обвинений.

Мне предложили явиться туда в качестве премьера или обычного гражданина Косово. Я выбрал последнее, — цитирует косовского премьера «Интерфакс». По его словам, после этого президент страны должен начать консультации для...