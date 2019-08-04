https://static.news.ru/photo/672d0e64-b6cf-11e9-b136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Водителям временно запретили ездить по трассе государственного значения Одесса — Белгород — Монаши в связи с частичным подмыванием грунта и проезжей части.

По данным службы автомобильных дорог в Одесской области, ограничение начало действовать 4 августа с 14:00. В качестве альтернативы автомобилистам предложили воспользоваться дорогой /Н-33/ — Каролино-Бугаз — Грибовка — Санжейка — /М-27/.

Как писал News.ru, в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе Сочи после ливня.