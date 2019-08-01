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Власти городов Нарва и Тарту в Эстонии подали в международную экспертную комиссию заявки на получение титула культурной столицы Европы 2024 года.

Книга-заявка от Нарвы напечатана на 100 страницах, в ней содержится художественное видение, детальный обзор запланированных мероприятий, а также планы сотрудничества с Европой и Россией, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR .

Подготовленная о Тарту книга озаглавлена «Искусства выживания». Она включает в себя художественную концепцию, культурную, социальную и образовательную программу, а также программу действий по реализации и менеджменту титула культурной столицы Европы.

Конкурсная комиссия будет рассматривать финальные заявки Нарвы и Тарту в конце августа в Эстонии. Результаты объявят 28 августа.

Ранее News.ru писал, что болгарский Пловдив официально стал культурной столицей Европы. На масштабное красочное шоу собрались десятки тысяч людей. Официальные мероприятия прошли 12 января 2019 года. Организаторы показали удивительный спектакль, в котором сочетаются музыка, освещение и танцы под девизом «Мы все цвета». На открытую многоэтажную сцену одновременно поднялись свыше полутора тысяч участников.