https://static.news.ru/photo/1bfe4b7c-9cf0-11e9-a05c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto вошли в акваторию Чёрного моря, пройдя Босфор. В настоящее время они направляются в сторону Одессы.

Боевые корабли НАТО примут участие в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019, передаёт « Интерфакс ».

В манёврах также участвуют ВМС Румынии, Болгарии, Турции и Грузии.

Как писал News.ru, ранее США направили эсминец «Карни», вооружённый крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи км, в Чёрное море.

Также сообщалось, что учения Sea Breeze 2019 были скорректированы после внезапного решения Москвы закрыть акваторию Чёрного моря в определённом районе.