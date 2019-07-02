Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto вошли в акваторию Чёрного моря, пройдя Босфор. В настоящее время они направляются в сторону Одессы.
Боевые корабли НАТО примут участие в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019, передаёт «
В манёврах также участвуют ВМС Румынии, Болгарии, Турции и Грузии.
Как писал News.ru, ранее США направили эсминец «Карни», вооружённый крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи км, в Чёрное море.
Также сообщалось, что учения Sea Breeze 2019 были скорректированы после внезапного решения Москвы закрыть акваторию Чёрного моря в определённом районе.