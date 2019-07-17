Власти кантона Тичино (Швейцария) устроили распродажу ветхих, аварийных и частично разрушенных каменных домов. За каждый объект недвижимости необходимо заплатить один швейцарский франк (около 64 рублей).
Строения находятся в горной деревне Монти Щага рядом с озером Лаго-Маджоре, передаёт
Руководство Тичино надеется, что такая «распродажа» поможет вдохнуть жизнь в деревню. Они собираются предложить новым жителям вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.
Ранее News.ru сообщал, что житель Австралии Марк Копун купил историческое здание в итальянском городе Муссомелли, что на Сицилии. По его словам, сделка обошлась ему в €1 — «по цене чашки кофе».