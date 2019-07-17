https://static.news.ru/photo/0ac7c2fe-a89c-11e9-afa7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти кантона Тичино (Швейцария) устроили распродажу ветхих, аварийных и частично разрушенных каменных домов. За каждый объект недвижимости необходимо заплатить один швейцарский франк (около 64 рублей).

Строения находятся в горной деревне Монти Щага рядом с озером Лаго-Маджоре, передаёт Daily Mail . Населённый пункт располагается рядом с итальянской границей, поэтому оттуда можно быстро добраться до Милана и озера Комо.

Руководство Тичино надеется, что такая «распродажа» поможет вдохнуть жизнь в деревню. Они собираются предложить новым жителям вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.

Ранее News.ru сообщал, что житель Австралии Марк Копун купил историческое здание в итальянском городе Муссомелли, что на Сицилии. По его словам, сделка обошлась ему в €1 — «по цене чашки кофе».