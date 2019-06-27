https://static.news.ru/photo/d5444f3c-98d1-11e9-89b6-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Приступы дрожи всего тела, подобные случившемуся у канцлера Германии Ангелы Меркель, чаще всего не имеют установленной причины. Врачи называют такие случаи эссенциальным тремором. Об этом сообщил ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников.

Это может быть слишком большой набор заболеваний. Это может быть эссенциальный тремор, когда мы не находим причины. При болезни Паркинсона может? Может. При некоторых других болезнях может? Может. Но в основном более чем в половине случаев мы никакой причины не находим и называем это эссенциальным тремором, – цитирует Мясникова « Федеральное агентство новостей ».

Он отметил, что эссенциальный тремор часто развивается при долгом нахождении в статической позе и усиливается при любых видах стресса.

Как заявил агентству профессор кафедры нервных болезней им. М. И. Аствацатурова Военно-медицинской академии, главный внештатный ангионевролог Санкт-Петербурга Игорь Вознюк, приступ дрожания всего тела может свидетельствовать о поражениях эндокринной системы, заболеваниях щитовидной железы.

Как ранее писал News.ru, Ангела Меркель снова почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. Это произошло в ходе церемонии отставки министра юстиции Катарины Барли. Однако, представитель канцлера заявил, что Меркель здорова и готовится посетить саммит G20 в Осаке. Подобный приступ случился с Меркель и несколькими днями ранее, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сама канцлер объяснила своё состояние обезвоживанием.