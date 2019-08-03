Вооружённые силы Украины пытались с помощью беспилотника атаковать позиции Народной милиции Донецкой народной республики на мариупольском направлении. Ополченцам удалось сбить аппарат, заявил глава пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.
Беспилотник взорвался в воздухе и упал в «серой зоне» в районе населённого пункта Октябрь, передаёт
Ранее News.ru писал, что Министерство обороны Украины сообщило о фиксировании трёх случаев вооружённых провокаций со стороны ополченцев в Донбассе. По данным ведомства, в результате обстрела позиций ВСУ пострадал один военнослужащий.