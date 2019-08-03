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Президент Украины Владимир Зеленский в Трускавце проводит встречу с кандидатами в депутаты Верховной рады от его партии «Слуга народа».

Он приехал в отель Rixos и закрылся на рабочее совещание с избранными депутатами, — сообщает «Украинская правда». Ранее News.ru писал, что американское агентство USAID организует тренинг для членов парламента Украины,...