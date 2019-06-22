https://static.news.ru/photo/777b0154-951e-11e9-9234-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/dnr_online_ru

Полковник украинской армии забил до смерти подчинённую. Об этом заявил руководитель пресс-службы народной милиции непризнанной ДНР Даниил Безсонов.

Главный оперативный дежурный командного пункта штаба операций объединённых сил <...> в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась, — цитирует Безсонова РИА Новости .

Представитель самопровозглашённой республики Донбасса заявил, что украинское командование якобы скрывает произошедшее. Также он заявил, что на полковника заведено уголовное дело.

Как писал News.ru, ранее Даниил Безсонов заявил, что украинские военные лишают спецмиссию ОБСЕ возможности наблюдения за ситуацией в Донбассе с помощью беспилотников.