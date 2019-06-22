Полковник украинской армии забил до смерти подчинённую. Об этом заявил руководитель пресс-службы народной милиции непризнанной ДНР Даниил Безсонов.
Главный оперативный дежурный командного пункта штаба операций объединённых сил <...> в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась, — цитирует Безсонова РИА Новости.
Представитель самопровозглашённой республики Донбасса заявил, что украинское командование якобы скрывает произошедшее. Также он заявил, что на полковника заведено уголовное дело.