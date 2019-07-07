Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была вынуждена переночевать в здании Совета Брюсселя во время саммита Россия — НАТО. Свой поступок политик объяснила отсутствием времени вернуться в представительство Лондона в Бельгии.

Дипломат довольствовалась обычным диваном. Для главы правительства королевства визит на форум стал последним заданием, на котором она присутствовала в качестве руководителя кабмина, пишет «Телепрограмма PRO». Это явно не была ночёвка...