ДНР: украинские силовики специально обстреляли журналистов из России
Дмитрий Новиков
17:59, 07 июля 2019
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Миномётный обстрел, устроенный украинскими войсками, имел целенаправленный характер, сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Под огнём оказались журналисты российского телеканала «Звезда».
Украинские преступники целенаправленно открыли огонь по съёмочной группе, пытаясь скрыть от мировой общественности результаты своей кровавой деятельности в Донбассе, — цитирует представителя ведомства ДАН.