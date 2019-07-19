https://static.news.ru/photo/bcab0278-aba4-11e9-b955-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские войска сорвали перемирие в Донбассе, обстреляв село Новая Таврия на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об инциденте стало известно 21 июля.

Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований по селу Новая Таврия. ВСУ применили стрелковое оружие, — говорится в сообщении Донецкого агентства новостей .

20 июля власти ДНР и ЛНР издали приказы о прекращении огня с полуночи 21 июля. С содержанием распоряжений ознакомлены все подразделения народной милиции республик и каждый военнослужащий. Документы предусматривают неприменение любого огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжёлого вооружения вблизи населённых пунктов, проведение наступлений и диверсионных операций.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно только путём прямого диалога между властями Украины и руководством ДНР и ЛНР. По его словам, Москва сделает всё от неё зависящее для того, чтобы процесс диалога шёл с нужным качеством.