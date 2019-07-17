https://static.news.ru/photo/d8ebef5a-a89e-11e9-b7de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Украинские силовики действительно создали в аэропорту Мариуполя тайную тюрьму. Информацию об этом подтвердили в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

По словам омбудсмена Дарьи Морозовой, сейчас идёт сбор доказательной базы. И если существование секретных казиматов удастся достоверно подтвердить, вопрос об их закрытии будет вынесен на общемировой уровень, в том числе — в рамках минского процесса урегулирования вооружённого конфликта.

Мы на данный момент аккумулируем информацию, эти сообщения о тайной тюрьме, — цитирует Морозову РИА Новости .

Она уточнила, что Международный комитет Красного креста и Совет ООН по правам человека уже уведомлены о расследовании. По данным обмудсмена, власти ДНР попросили международные организации проверить имеющиеся данные по своим каналам.

Ранее, как писал News.ru, следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пыток задержанных в аэропорту Мариуполя сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По информации СК, с апреля 2014 года там регулярно удерживают людей без законных на то оснований.

О существовании тайных тюрем на Украине весной 2019 года рассказал бывший сотрудник СБУ. Он утверждал, что в «застенках» заключённые подвергались пыткам, некоторых убивали.