https://static.news.ru/photo/14f804f2-aad4-11e9-9a25-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик издали приказы о прекращении огня с полуночи 21 июля.

С содержанием приказов ознакомлены все подразделения народной милиции республик и каждый военнослужащий. Документы предусматривают неприменение любого огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжёлого вооружения вблизи населённых пунктов, проведение наступлений и диверсионных операций, сообщается на официальном сайте ДНР.

В ЛНР отметили, что ополченцы готовы, как и ранее, соблюдать режим перемирия. Исполняющий обязанности начальника управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко выразил надежду на то, что ВСУ также будет придерживаться его условий, сообщает Луганский информцентр.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно только путём прямого диалога между властями Украины и руководством ДНР и ЛНР. По его словам, Москва сделает всё от неё зависящее для того, чтобы процесс диалога шёл с нужным качеством.