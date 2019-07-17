https://static.news.ru/photo/a73cdbde-a87d-11e9-be44-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Николаев, где встретился с директором местного аэровокзала Фёдором Барной. Во время беседы между ними произошла перепалка.

Речь шла о работах по возведению терминала воздушной гавани, количестве необходимых на её проведение средств и времени.

Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех? – спросил у главы государства Барна.

Такое обращение возмутило Зеленского. Политик ответил, что дальше администрация аэропорта должна разбираться сама, и собрался уехать.

Барна попытался остановить президента и попросил у него прощения. После этого разговор продолжился на повышенных тонах, передаёт Obozrevatel .

Ранее News.ru писал, что Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах страны. Нововведения касаются случаев введения военного положения.