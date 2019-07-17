Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Николаев, где встретился с директором местного аэровокзала Фёдором Барной. Во время беседы между ними произошла перепалка.
Речь шла о работах по возведению терминала воздушной гавани, количестве необходимых на её проведение средств и времени.
Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех? – спросил у главы государства Барна.
Такое обращение возмутило Зеленского. Политик ответил, что дальше администрация аэропорта должна разбираться сама, и собрался уехать.
Барна попытался остановить президента и попросил у него прощения. После этого разговор продолжился на повышенных тонах, передаёт
Ранее News.ru писал, что Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах страны. Нововведения касаются случаев введения военного положения.