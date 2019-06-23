Семилетняя девочка Варвара из Крыма записала видеообращения к лидерам России и Украины с просьбой выпустить её отца на свободу.
Степан Резуник, отец девочки, был задержан в Херсонской области по подозрению в участии в крымском народном ополчении в 2014 году, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Супруга задержанного утверждает, что Резуник занимался исключительно волонтёрской деятельностью, сообщает
Как писал News.ru ранее, многодетная украинская семья, которая дозвонилась до президента РФ Владимира Путина на прямую линию, в ближайшее время получит российское гражданство.