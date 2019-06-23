https://static.news.ru/photo/fee84292-9559-11e9-9e13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Семилетняя девочка Варвара из Крыма записала видеообращения к лидерам России и Украины с просьбой выпустить её отца на свободу.

Степан Резуник, отец девочки, был задержан в Херсонской области по подозрению в участии в крымском народном ополчении в 2014 году, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Супруга задержанного утверждает, что Резуник занимался исключительно волонтёрской деятельностью, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, многодетная украинская семья, которая дозвонилась до президента РФ Владимира Путина на прямую линию, в ближайшее время получит российское гражданство.