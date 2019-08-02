https://static.news.ru/photo/73896994-b546-11e9-9509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Сотрудники администрации общины Рауталампи в провинции Северное Саво, Финляндия, обнаружили в местном озере множество мёртвых рыб. По данным Департамента спасения региона, количество трупов исчисляется десятками тысяч.

Глава Рауталампи Ану Сеппонен призвала местных жителей избегать купания в озере. Чиновник также запретила употреблять озёрную рыбу в пищу и использовать её в качестве корма для животных.

Эксперты взяли пробы воды из озера, однако выявить причину смерти рыб не удалось. Образцы отправили в лабораторию в центре Северного Саво. Туда же послали несколько мёртвых особей, сообщает Savon Sanomat .

Ранее News.ru писал, что пожар на складе Jim Beam на востоке США обернулся массовой гибелью рыбы после того, как несгоревший виски попал в реку Кентукки. Протяжённость алкогольного пятна на поверхности водоёма достигла около 37 км.