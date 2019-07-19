https://static.news.ru/photo/7a6b90f2-ab96-11e9-acb0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Голосование на парламентских выборах проходит на всех избирательных участках Украины, однако часть из них открылась с нарушениями. Об этом заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Она уточнила, что из почти 30 тысяч участков 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым, сообщает телеканал « 112 Украина ».

Ранее News.ru писал, что на выборах в Верховную раду Украины была зафиксирована первая попытка фальсификации. Члены избиркома в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать итоги голосования.