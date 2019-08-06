https://static.news.ru/photo/24895862-b83a-11e9-a80e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Десять российских граждан задержаны сотрудниками полиции в Кракове.

Об этом сообщает и. о. генконсула России в этом городе Константин Шикин. Информацию о задержании устно подтвердили в местной полиции. Сейчас консульство ждёт официальную информацию о произошедшем, передаёт ТАСС .

За консульской помощью никто из задержанных пока не обращался. Если такая просьба последует, нам незамедлительно сообщат, — рассказал он.

Дипломат сообщил, что задержанным россиянам в ближайшее время предоставят адвоката и переводчика. В случае если им не будут предъявлены обвинения или суд не примет решение о временном аресте, задержанных отпустят через 48 часов.

Задержания в Кракове начались после массовой драки россиян с фанатами футбольного клуба «Краковия».

Ранее News.ru писал о том, что в Кракове задержали около 20 граждан России за драку с местными хулиганами. Причиной стал конфликт за право нелегальной торговли на рынках.