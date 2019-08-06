Десять российских граждан задержаны сотрудниками полиции в Кракове.
Об этом сообщает и. о. генконсула России в этом городе Константин Шикин. Информацию о задержании устно подтвердили в местной полиции. Сейчас консульство ждёт официальную информацию о произошедшем, передаёт
За консульской помощью никто из задержанных пока не обращался. Если такая просьба последует, нам незамедлительно сообщат, — рассказал он.
Дипломат сообщил, что задержанным россиянам в ближайшее время предоставят адвоката и переводчика. В случае если им не будут предъявлены обвинения или суд не примет решение о временном аресте, задержанных отпустят через 48 часов.
Задержания в Кракове начались после массовой драки россиян с фанатами футбольного клуба «Краковия».
Ранее News.ru писал о том, что в Кракове задержали около 20 граждан России за драку с местными хулиганами. Причиной стал конфликт за право нелегальной торговли на рынках.