Фото: Mykola Miakshykov/Global Look Press

Украина не может приступить к ремонту моста в станице Луганской в Донбассе, который был разрушен в 2015 году в результате боевых действий, из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов.

Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста, — отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооружённых формирований, — цитирует РИА Новости руководителя украинской...