Десантника ударили ножом в украинском Днепре из-за конфликта во время Дня ВДВ. Причиной инцидента могла стать драка трёх мужчин.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за спора по поводу перенесения Киевом профессионального праздника «крылатой пехоты» со 2 августа на 21 ноября, передаёт «
Во время скандала одному из участников дискуссии нанесли ножевое ранение и избили. Свидетели преступления вызвали силовиков и скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.
В ноябре 2017 года Минобороны Украины решило перенести празднование Дня ВДВ со 2 августа на 21 ноября.
Ранее News.ru сообщал, что один из десантников взял флаг ВДВ и забрался в фонтан в парке Горького. Мужчину, судя по всему, не смутила осенняя температура воздуха в Москве — +14 по Цельсию.