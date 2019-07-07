https://static.news.ru/photo/c9ec651c-a0eb-11e9-9e29-fa163e074e61_1024.jpg Вадим Рабинович Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает его в публичных выступлениях, чтобы не снижать рейтинг партии «Слуга народа» перед парламентскими выборами. Такое предположение выдвинул депутат Верховной рады из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Его (Зеленского. — News.ru) сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал. Высказываются отдельные члены команды, — цитирует Рабиновича « 112 Украина ».

По мнению парламентария, на предстоящих выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля, избиратели должны «проголосовать головой».

Как писал News.ru, ранее Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан выражением своего лица во время совещания на Закарпатской таможне. Он постоянно осматривался по сторонам и строил непонятные гримасы. По мнению психологов, странное поведение напоминает обычное похмелье.

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев не исключил, что президент Украины мог находиться под действием сильнодействующих препаратов.