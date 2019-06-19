Координатор группы «Информационное сопротивление» и депутат Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук погиб в Киеве. Он получил огнестрельное ранение, когда чистил дома наградной пистолет.
О смерти парламентария сообщает телеканал «
Жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что её муж <...> при чистке оружия нанёс себе смертельное ранение, — рассказал Геращенко.
Он уточнил, что его коллега скончался до приезда медиков.
Тымчук был избран в Раду в 2014 году. Он стал известен благодаря своей радикальной антироссийской позиции и детальному освещению вооружённого конфликта на востоке Украины.
Как писал News.ru, ранее он рассказал о новой «засадной» тактике ведения боёв в Донбассе и заявлял о подготовке в самопровозглашённых республиках к переписи, результаты которой могут стать поводом для манипуляций со стороны России.