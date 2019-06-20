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Жители Тбилиси, протестовавшие в центре города, разгромили расположенный на проспекте Руставели офис правящей партии «Грузинская мечта». Также в знак протеста они сожгли её флаг.

Проспект оцеплен полицией и спецназом. Однако несколько десятков человек всё ещё находятся в центре Тбилиси и не расходятся, сообщает грузинский Первый канал. Ранее News.ru сообщал, что при разгоне демонстрантов грузинский...