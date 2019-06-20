Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина осталась без Крыма, поскольку его «продали» украинские «патриоты». По его словам, те политики, которые высказываются за выстраивание забора с Россией, «самые большие преступники, негодяи и сепаратисты».
Патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует ещё отдельного разговора. То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться, — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Парламентарий усомнился, что можно называть патриотами людей, из-за которых в стране оказались убиты медицина, промышленность, экономика в целом.
Ранее News.ru сообщал, что администрация президента Украины Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Её главными вопросами должны стать Крым и Донбасс. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский. По его словам, у Зеленского есть понимание того, что вопросы по Крыму и Донбассу можно обсуждать только с Путиным. Достичь нужного результата военными методами Украина не сможет.