https://static.news.ru/photo/a565f53e-b48f-11e9-897d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лещенко Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что подал иск в отношении генерального прокурора Юрия Луценко за обвинения о содействии побегу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прозвучавшие полтора года назад.

Надеюсь, он набрался достаточно сил и не будет больше прятаться от суда, а придёт и ответит «за базар» по иску, который выдвинули против него я, Мустафа Найем и Светлана Залищук. Иск был подан в ответ на «трёп Луценко» — обвинения с трибуны Рады полуторагодичной давности в содействии побегу Михаила Саакашвили из-под стражи, — написал Лещенко в Facebook.

Материальный ущерб к Луценко депутат Рады оценил в 1 гривну.

В 2017 года в квартире Михаила Саакашвили в Киеве прошёл обыск. Политика задержали и попытались увезти, однако сторонники устроили беспорядки, заблокировали машину и силой освободили задержанного из микроавтобуса. Луценко назвал фамилии депутатов Верховной рады, в том числе и Лещенко, которые якобы препятствовали задержанию Саакашвили.

Как ранее писал News.ru, экс-президент Грузии, объявленный в розыск на родине и выдворенный с Украины, обещал вернуться в Тбилиси и сменить руководство страны мирным путём за 72 часа.

Опальный политик также добавил, что действующая власть в Грузии напоминает ему «момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме». Он обещал нейтрализовать их без насилия и трагедии.