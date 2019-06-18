https://static.news.ru/photo/a19c821a-91cb-11e9-b757-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Депутат Верховной рады и экс-глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута в ходе выступления два раза назвал принимавших участие в боевых действиях в Донбассе украинских военнослужащих боевиками.

Во время своей речи он отметил, что солдаты отдавали жизнь за свободу Мариуполя и страны.

До конца ещё не оценён тот факт, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя, — сказал Тарута.

После депутат Рады выразил благодарность военным, которые ковали «эту победу», вновь назвав их боевиками.

Ранее News.ru писал, что сенатор Алексей Пушков назвал милым видео, на котором украинский лидер Владимир Зеленский с охраной пробежал через фонтан в Мариуполе.