https://static.news.ru/photo/1806f3b8-a0b8-11e9-8acc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Русофобия в части вопросов по-прежнему преобладает над здравым смыслом в некоторых странах Европы. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя отклонение Парламентской ассамблеей ОБСЕ российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Отклонение российской резолюции свидетельствует о двойных стандартах европейских стран. Безусловно, у них сложилось понимание пропагандируемой ими же демократии. Сегодня именно Россия является примером отстаивания европейских ценностей, — цитирует Швыткина RT .

Как писал News.ru, ранее комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию, в которой говорилось о необходимости борьбы с ксенофобией и агрессивным национализмом.

До этого члены российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ заявили, что странам Европы необходимо принять модельный закон, в котором был бы прописан единый подход к оценке нацизма.