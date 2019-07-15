https://static.news.ru/photo/a2e530de-a6ea-11e9-bc6c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова

Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова встретились в Киеве для обсуждения возможностей освобождения задержанных соотечественников.

По словам украинского уполномоченного по правам человека, будет также обсуждаться тема обеспечения отдельных граждан, которые находятся в местах несвободы, медицинской и другой помощью.

Будем говорить и относительно дальнейшего нашего сотрудничества, — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Ранее News.ru писал, что Москалькова приехала в Киев для участия в заседании суда по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Незадолго до этого она обратилась к властям страны с просьбой проявить гуманизм и освободить журналиста.