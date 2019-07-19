https://static.news.ru/photo/9b58bf3c-ab92-11e9-9e2c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Свыше 700 нарушений выявлено на Украине в день тишины (20 июля) перед внеочередными выборами в Верховную раду, когда запрещена любая агитация, рассказал глава Нацполиции Незалежной Сергей Князев.

Руководитель ведомства отметил, что в целом обстановка в стране остаётся спокойной.

Поступило 866 заявлений и сообщений, из которых 711 — незаконная агитация, 39 — подкуп избирателей, 14 — о конфликтах, три — кражи и три — подделка документов. Открыто 20 уголовных производств, — цитирует силовика ТАСС .

21 июля проходит внеочередное голосование в парламент соседнего государства. Гражданам предстоит сделать выбор из 22 партий. Баллотируются свыше 3 тысяч кандидатов (самовыдвиженцев и представителей партий).

Ранее News.ru сообщал, что Комитет избирателей Украины зарегистрировал первые случаи нарушений на выборах в Верховную раду. Наблюдателями зафиксированы попытки незаконной агитации в день голосования, а также незаконные действия отдельных избиркомов.