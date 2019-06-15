https://static.news.ru/photo/d56f46be-8f2c-11e9-a7ac-fa163e074e61_1024.jpg Павел Филип Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Молдавские политики, бизнесмены, связанные с Демократической партией страны, покинули республику. Это произошло спустя несколько часов после того, как правительство во главе с Павлом Филипом ушло в отставку.

Из Кишинёва вылетели три частных лайнера. Согласно данным сервиса flightradar24, джет Bombardier CRJ-200LR следовал рейсом в Москву, Gulfstream G200 прибыл в Одессу, ещё один частный борт — в Лондон, пишет « Интерфакс » со ссылкой на местные СМИ.

Один из покинувших республику — бизнесмен Владимир Плахотнюк. Предположительно, он намеревался уехать в Турцию. По данным местного телеканала TV8, политик Илан Шор, находящийся под покровительством предпринимателя, также пытается улететь из страны на частном лайнере.

Ранее News.ru сообщал, что уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку, что даёт шанс на урегулирование политического кризиса в стране.

24 февраля 2019 года на парламентских выборах победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является глава государства Игорь Додон. На втором месте оказалась Демократическая партия Молдовы, отличающаяся особой русофобией. Её возглавляет олигарх Влад Плахотнюк. Третье место занял правый проевропейский блок ACUM. Однако им всем не удалось договорится о формировании коалиции. Поэтому 7 июня Конституционный суд принял решение о роспуске парламента.

8 июня представители блока ACUM пришли в парламент и избрали его главой Зинаиду Гречаный (лидер социалистов), а премьер-министром — Майю Санду (глава ACUM). В этот же день КС страны распустил парламент, главу государства временно отстранил и назначил и.о. президента. По мнению молдавского депутата Богдана Цырдя, из-за этого создалась ситуация двоевластия.