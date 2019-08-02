https://static.news.ru/photo/73261938-b515-11e9-a2a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Уполномоченному по гражданским правам в Польше передали материалы дела об экстрадиции в Россию экс-руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в нарушениях, приведших к пожару в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал руководитель пресс-службы офиса омбудсмена Лукаш Стажевский.

К сожалению, на данном этапе мы можем информировать только о том, что рассмотрение дела ещё не завершено, но оно ведётся очень интенсивно, — цитирует его ТАСС .

Вишневский стал 15-м фигурантом расследования дела «Зимней вишни». Трагедия произошла 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Ранее News.ru сообщал, что суд в Кузбассе принял решение объединить дело руководившего ликвидацией возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» начальника отдела пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина с делом, по которому в качестве обвиняемых проходит семь человек.