https://static.news.ru/photo/da94d770-9f22-11e9-8dc7-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Янукович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генпрокуратура Украины отменила постановление прокуратуры Одесской области о закрытии дела в отношении соратника экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего депутата Верховной рады от «Партии регионов» Юрия Иванющенко. Об этом заявила пресс-секретарь надзорного ведомства Лариса Сарган.

Заместителем генерального прокурора 3 июля 2019 года отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению Иванющенко в совершении уголовных преступлений, — написала она в Facebook .

В Национальную полицию направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко, скрывающегося от правосудия за пределами Украины.

До этого пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что МВД Украины прекратило розыск Иванющенко. По его словам, дело в отношении соратника свергнутого в 2014 году Януковича было закрыто якобы «в связи с отсутствием состава преступления».

Его подозревают в растрате около 600 млн гривен (около $23,2 млн) государственных средств, выделенных в рамках «киотского протокола» на утепление объектов социальной сферы в Луганской области.

В 2015-2016 годах суды приняли решение в пользу компании Иванющенко «Карпатыбудинвест», сочтя, что работы якобы были выполнены надлежащим образом. В апреле 2019 года Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение.

Второй эпизод, который расследовала прокуратура, касается завладения долей в уставном фонде ООО «Промрынок» (рынок в Одессе). Соратника Януковича подозревают в вымогательстве и подделке документов.

По ходатайству ГП в 2015 году были арестованы 72 млн швейцарских франков (около $73 млн) на зарубежных счетах Иванющенко. Также заморозили принадлежащие бывшему депутату сбережения в украинских банках и автопарк.

Как писал News.ru, ранее Лариса Сарган заявила, что соратники Януковича Андрей Клюев и Ренат Кузьмин, оказавшиеся в числе кандидатов в депутаты Верховной рады, будут задержаны при попытке въехать в страну.